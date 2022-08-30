باسيل: مرة جديدة نفشل

أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إلى أنّه “مرة جديدة بعد ٣ سنوات، نفشل في تشريع ضبط التحويلات المالية للخارج، اضافة لعدم اقرار قانون استعادة الاموال المحوّلة للخارج. يبدو ان التمسك بابقاء الاستنسابية بتحويل اموال بعض المودعين المحظيين، وبابقاء النزيف المالي لا زال اقوى منا. لا ارادة سياسية للاصلاح، ولا أكثرية له في المجلس”.

وكانت عُقدت صباح اليوم الثلاثاء 30\8\2022 جلسة مشتركة للجان المال والموازنة والادارة والعدل والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في مبنى مجلس النواب وبدعوة من رئيس المجلس نبيه بري.

وخصصت الجلسة لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي الى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية أو ما يسمى بـ”الكابيتال كونترول”.