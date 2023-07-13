باسيل مرتاح بعد لقائه الراعي: "ما قلناه لا يقال للإعلام"

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطالله والمستشار السياسي أنطوان قسطنطين.

وتم في خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة، لا سيما موضوع رئاسة الجمهورية.

واكتفى النائب باسيل الذي “بدا مرتاحا جدا”، بعد اللقاء، بالقول: “أترك ما تم تداوله في عهدة غبطة أبينا البطريرك. وما تم تداوله أهم بكثير من أي كلام للإعلام، وما قلناه لا يقال للإعلام”.

بعدها استقبل الراعي وفدًا من أمانات السجل العقاري في جبل لبنان الذين نقلوا للبطريرك “معاناتهم جراء الملاحقات والاستدعاءات والملفات القضائية القائمة في حقهم وانتهاكات كراماتهم وحرمات منازلهم”.

وكان البطريرك الراعي استقبل الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي وضعته في أجواء الكلمة التي تلقيها في الأمم المتحدة، مؤكدة التزام الأمم المتحدة في مساعدة لبنان على تخطي أزماته.