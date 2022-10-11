الثلاثاء 15 ربيع الأول 1444 ﻫ - 11 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باسيل ملتقيًا السفير البريطاني: لتطبيق اتفاق الطائف

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2022 4:45 مساءً
النائب جبران باسيل

النائب جبران باسيل

A A A
طباعة المقال

استقبل رئيس “التيار الوطني الحر” “جبران باسيل”، السفير البريطاني في بيروت “هاميش كاول”، في زيارة تعارف نطرّق خلالها الطرفان إلى التطورات الإيجابية في موضوع الترسيم البحري وتأثيراتها على الوضع في لبنان.

كما تم الاتفاق على أهمية وضع سياسة إصلاحية من خلال الاتفاق مع صندوق النقد واقرار القوانين التي قدمها التكتل.

وأكد باسيل “أهمية تطبيق اتفاق الطائف من خلال تشكيل مجلس شيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية و المالية”.

كما شدّد على “أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قبل انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون”.

    المصدر :
  • المركزية

المزيد من أخبار لبنان

وزير الصحة العامة ​فراس الأبيض
الكوليرا في لبنان.. الأبيض يتأكد من توافر المخزون الكافي من الأمصال
مبنى بلدية بيروت
تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت
النائب جورج عقيص
عقيص: سنتقدّم باقتراح قانون لإلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العدلي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

انفجار ضخم في مدينة اسطنبول
بالفيديو.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في مدينة اسطنبول
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
يُدعى سمير.. الكشف عن هوية منفذ جسر القرم
نجيب ميقاتي وجبران باسيل
هذا ما قاله عون لميقاتي فغضب.. وأسبوعٌ فاصل