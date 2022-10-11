باسيل ملتقيًا السفير البريطاني: لتطبيق اتفاق الطائف

استقبل رئيس “التيار الوطني الحر” “جبران باسيل”، السفير البريطاني في بيروت “هاميش كاول”، في زيارة تعارف نطرّق خلالها الطرفان إلى التطورات الإيجابية في موضوع الترسيم البحري وتأثيراتها على الوضع في لبنان.

كما تم الاتفاق على أهمية وضع سياسة إصلاحية من خلال الاتفاق مع صندوق النقد واقرار القوانين التي قدمها التكتل.

وأكد باسيل “أهمية تطبيق اتفاق الطائف من خلال تشكيل مجلس شيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية و المالية”.

كما شدّد على “أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قبل انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون”.