باسيل من البترون: الحكومة تسهّل قدوم السوريين والتيار رفع الصوت منذ 2011

اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن الحكومة الحالية تتخذ خطوات تساهم في تشجيع السوريين على البقاء في لبنان، بل وعلى القدوم إليه، بدل السعي لإعادتهم إلى بلدهم.

وخلال لقاء حواري مع مجموعة شبابية ضمن فعاليات “بترونيات”، قال باسيل: “بدلاً من أن تعمل الحكومة على إعادة السوريين إلى وطنهم، سمحت بتسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية من دون أوراق ثبوتية، ما يتيح لأي طالب مقيم في سوريا المجيء إلى لبنان متى يشاء للدراسة، وهذا ينعكس سلباً على التعليم الرسمي ومستواه”.

وأضاف أن “هذا الإجراء وغيره يشجع السوريين ليس فقط على البقاء، بل أيضاً على القدوم من سوريا إلى لبنان”، مذكّراً بأن “التيار الوطني الحر كان الوحيد الذي رفع الصوت منذ عام 2011 محذّراً من تداعيات النزوح، في حين التزمت القوى السياسية الأخرى الصمت”.

وأوضح باسيل أن استمرار هذا الوضع يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، قائلاً: “طالما أن عودة النازحين لم تتحقق، فلن يكون مستقبلنا بخير، لأن اليد العاملة السورية الأقل كلفة تدفع اللبناني إلى الهجرة وتأخذ مكانه في سوق العمل”.

وفي ملف اقتراع اللبنانيين في الخارج، ذكّر باسيل بأن “التيار الوطني الحر” كان وراء إقرار هذا الحق للمرة الأولى عام 2018، مشيراً إلى أن “هناك أطرافاً سياسية تحاول اليوم إلغاء هذا الحق أو حصره بستة مقاعد فقط”.

وختم بالقول: “نخشى أن تتم العودة إلى ما قبل عام 2018 وإلغاء اقتراع المنتشرين، وهذا ما سنرفضه كتيار وطني حر”.