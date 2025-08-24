باسيل من جبيل: ينتظرنا استحقاق ونريد أن نبرهن أننا سنبقى أوفياء

قام رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل بجولة في قضاء جبيل، بدأها من منزل النائب السابق العميد شامل موزايا.

وأكد باسيل أن “جولتنا نبدأها من هنا لأن العميد موزايا يمثل الوفاء ولم يسع خلف أن يكون نائباً بل العكس هو الذي حصل وعندما وجدت أنه يجب أن تترك المجال لغيرك قمت بذلك بارادتك”.

وقال باسيل: “اننا أبناء خط ومسيرة لا تتوقف، وكلما وصلنا إلى منعطف ولحظة خيار حقيقي نضحي بشعبيتنا لنقوم بقناعتنا، وفي الظرف الحالي نقوم بما هو لمصلحة لبنان ولا نسير خلف الموجات الشعبية”.

وختم باسيل “ينتظرنا استحقاق ونريد أن نبرهن لجبيل اننا سنبقى أوفياء بمبادئها وهي ستبقى وفية معنا بالتيار وتدرك ألا مكان “للخونة” بيننا”.

بدوره، أشار موزايا إلى أن “التيار ولد من رحم المؤسسة العسكرية وانتم اليوم تسيرون على خطى الرئيس العماد ميشال عون”.

زيارة صادق واميل نوفل

بعدها، انتقل باسيل لزيارة منزل منسق العلاقات الدولية في التيار الدكتور طارق صادق في ترتج، ومن ثم توجه برفقته إلى منزل النائب السابق اميل نوفل حيث أقيمت مأدبة غداء على شرفه حضرها راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون وقائمقام جبيل ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات سياسية.

بداية رحب نوفل بالنائب باسيل مشيرا إلى ان “هناك انتقادات طالت رئيس التيار ونحن نقول له يا جبل ما يهزك ريح”.

ومن ثم كانت كلمة لباسيل أشار فيها إلى أنه “في دول الانتشار هناك أشخاص أوفياء لقضية لبنان لأن التيار حمل القضية اللبنانية، وعندما نزور البلدات اللبنانية نرى أشخاصا يعيشون الحياة اللبنانية الوطنية الطبيعية وهنا انتم تتنشقون الحرية ولهذا من المهم الحفاظ على “ضيعنا” وهويتنا وتقاليدنا، هويتنا التي نجدها في كل شيء حتى في الطعام اللبناني ولقاءاتنا هذه”.

وأضاف: “مهما كنا ومهما اختلفنا نلتقي حول لبنان المهدد دائما وواجبنا الدفاع عنه من خلال ايماننا الوطني والكنسي والروحي”.

وشدد على “ضرورة أن تبقى جبيل رمزاً وعنواناً للسياسة الوطنية “، لافتا إلى أن “سياستنا تلوثت بالكثير من الامور ونعتبر أن ميزة التيار هي بلبنانيته”، مؤكدا اننا “لا نتبع لاحد وندرس في كل مرة ما هي مصلحة بلدنا، وعندما تكون مصلحة لبنان أن يتم الدفاع عنه ليحافظ على حريته واستقلاليته بأي طريقة د ولطالما آمنا أن الدولة هي التي يجب أن تدافع عنا والجيش هو الذي يدافع عنا ولكن القرارات السياسية هي التي عطلت عمله”.

ولفت إلى أنه “في العام 2014 عطَّل القرار السياسي أن يقوم الجيش بتحرير ٤٥٠ كلم متربع كانت محتلة من ارضنا وفي العام 2017 أعطى الرئيس ميشال عون الأمر بتحريرها”.

وأوضح أن أن “القصة ليست في عدم قدرتنا على الدفاع عن وطننا ولا يمكن أن نعتبر أنه يحق لأي اجنبي أن يعتدي على وطننا فمرة يمكن لسوريا أن تحتل اراض ويكون هناك أناس تابعون لها ويسكتون عنهم وفي مرات أخرى إسرائيل تحتل أراض ويسكتون عن الموضوع”.

وأكد أن “المشكلة هي في القرار الوطني عندما نحافظ عليه نستطيع الدفاع عن انفسنا والمحافظة على هويتنا”، مشددا على أن “ما يميزنا في هذا اللقاء هو المحافظة على لبنانيتنا وايماننا بالدولة”.

و أشار إلى أننا “خسرنا قراراً من مجلس الوزراء بإتمام الطريق التي تربط بشعلة بترتج، وكنا تواصلنا مع المتعهد ورصدنا الأموال للمشروع ووقعت 17 تشرين 2019 واطاحت بكل شيء”.

وأضاف باسيل: “عملنا أيضاً على طريق تنورين الفوقا- اللقلوق التي تربط جبيل بجرد البترون أيضا طريق القديسين كنا بدأنا العمل عليها وأيضا 17 تشرين أوقفت العمل بهذه الطريق”. وأكد أن “جبيل والبترون بلاد واحدة، ونأمل أن يعود السير بهذه المشاريع وبهذا الشكل نرتبط ببعضنا أكثر”.