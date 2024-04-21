باسيل من جزين: نأمل أن نتساعد لمصلحة الناس

دأ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جولة في مدينة جزين، بلقاء النائب السابق ابراهيم عازار في منزله.

وعبّر باسيل عن سروره للقيام بهذه الزيارة وما تحمله من دلالات، معتبرًا أنّنا أمام تحدٍّ كبير ومن أجل الحفاظ على خياراتنا علينا أن نتساعد، مؤكدًا أنّ جزين ستكون مركز استقطاب أساسي ومع النائب السابق أمل ابو زيد ورئيس الاتحاد خليل حرفوش نأمل أن نتساعد لمصلحة الناس.

بدوره، رحّب النائب السابق ابراهيم عازار بالنائب باسيل، معتبرًا أن هذا البيت مفتوح للجميع كما كان مفتوحًا لفخامة الرئيس العماد ميشال عون في العام ٢٠٠٩.

حضر اللقاء النائب السابق أمل ابو زيد النائب السابق سليم الخوري، رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش ونائب رئيس التيار للشؤون الادارية غسان خوري.

كما زار باسيل السوق التجاري في مدينة جزين وافتتح الاعمال فيه، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار.