باسيل من عكار: التيار امتداد لروح الجيش و"الوفاء" يجمعنا

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، خلال لقاء مع العسكريين المتقاعدين في عكار بدعوة من النائب أسعد درغام، أن “ما يجمعنا هو راية المؤسسة العسكرية ولبنان الوطن، إضافة إلى عنوان الشرف والتضحية والوفاء، والأهم الوفاء الذي لا ينتهي”.

وشكر باسيل العسكريين المتقاعدين “الذين ما زالوا في خدمة الوطن”، موجهاً التحية إلى عكار التي وصفها بأنها “خزان الرجال”، وإلى الجيش اللبناني “الذي يجمع اللبنانيين جميعاً ويصون كرامتهم”.

وقال: “نجتمع على الوفاء وليس على الغداء، فأن تبقى وفياً لقضيتك وعسكريتك وبلدك وتيارك هو القيمة الحقيقية. أنتم لم تتقاعدوا عن حب الوطن، فالجندية لا تنتهي بقرار، بل هي مسيرة حياة”.

وأضاف: “بيننا وبين الجيش علاقة عشق قديم كتبت بحبر الشرف والتضحية والسيادة والحرية والاستقلال، ومن هذا الدم وُلد التيار الوطني الحر”. وأكد أن “التيار هو امتداد لروح الجيش، والجيش كان دائماً الحاضن له والملجأ في الأزمات”.

وشدد باسيل على أن “من يحب الجيش عليه أن يسعى لتسليحه وتقويته وتأمين حقوق العسكريين في الخدمة، لأن كرامة الجندي ليست رهينة ميزانية أو حسابات سياسية”.

وقال: “عكار قدمت خيرة شبابها، ولم تبخل يوماً على الجيش والوطن. وعندما يحصل الجندي في الخدمة على حقوقه، حينها يمكن أيضاً أن يحصل المتقاعد على حقوقه”.

ورأى أن “التيار الوطني الحر يمثل الرديف المدني والسياسي للجيش اللبناني، لأنه وُلد دفاعاً عن الشرعية في وجه الميليشيات”. وأضاف: “من يتحدث عن لبنان صغير من دون عكار لا يعرف قيمة هذه المنطقة ولا معنى لبنان الكبير”.

وختم بالدعوة إلى “الالتفاف حول التيار الذي يجسد فكرة الدولة والشرعية والجيش الذي يحمي الجميع”، آملاً أن “يكون اللقاء في عكار بداية عمل منظم يجمع الضباط والعسكريين في صفوف التيار”، معلناً عن نية تنظيم لقاء وطني كبير في بيروت بعيد الاستقلال “لتأكيد أن الاستقلال لا يحميه إلا الجيش الوطني”.