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باسيل: موقفنا واضح بأن التشريع للضرورة.. وبري يردّ "من قاطع هو أنتم"!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - يناير - 2024 7:16 مساءً
جبران باسيل

جبران باسيل

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اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن “عدم وجود رئيس للجمهورية هو تغيير غير معلن للنظام وهدم لاتفاق الطائف وضرب الشراكة الوطنية وتهديد للدولة اللبنانية”، معتبرًا أنها “جريمة بحق اللبنانيين لا المسيحيين فقط”، وطالب بـ “احترام الطائف إلى حين تطويره بالتفاهم ونعارض عقلية تستسهل حكم البلد بلا دستور”.

وأكد باسيل خلال جلسة مناقشة الموازنة، اليوم الأربعاء، أن “موقفنا واضح بأن التشريع للضرورة على خلاف كتل زايدت علينا وانتقلت من صفر بند إلى المشاركة بجلسة من 119 بندًا”.

وأشار إلى أن “مخالفات حكومة تصريف الأعمال “بالجملة” وتريد التعيين في الفئة الأولى من دون حتى توقيع الوزير المعني وتبدأ برئيس الأركان لتصل الى غيره من التعيينات”.

وقال إن “إقرار الموازنة هو من أساس العمل التشريعي، والحكومة أقرّت موازنة كارثيّة من دون رؤية وبرنامج إصلاحي”.

بالمقابل، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على كلمة باسيل التي تناولت ضرورة إقرار قوانين أساسية وتشريعات ضرورية، بما في ذلك قانون الكابيتال كونترول، قائلًا: “من قاطع الجلسة التي تضمنت مناقشة قانون الكابيتال كونترول هو أنتم”.

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