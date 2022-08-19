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باسيل: نتيجة الانتخابات واضحة.. نحن أكبر كتلة نيابية

منذ 10 دقائق
النائب جبران باسيل

النائب جبران باسيل

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اعتبر رئيس “التيّار الوطني الحر” النائب “جبران باسيل”، أن “كل شخص يتهم “التيّار” بالفساد يكون هو الفاسد”.

وقال باسيل خلال مخيم لقطاع الشباب: “نحن أكبر حزب سياسي حصل على الأصوات في الإنتخابات من الّطوائف كلّها”، مشددًا على أنّ “نتيجة الإنتخابات النّيابيّة واضحة، نحن أكبر كتلة في المجلس النّيابي وأكبر تكتل”.

كذلك، توجّه رئيس “التيار الوطني الحرّ” الى جماعة “فينا وبدنا”، قائلًا: “إنتو ما فيكن إلا عالأوادم وما بدكن تسقطوا إلا التّيار”.

وتابع: “باعوا صلاحيات رئيس الجمهورية بالطائف نكاية بميشال عون، واليوم يبيعون التمثيل الصحيح نكاية بالتيار الوطني الحرّ”.

    المصدر :
  • المركزية

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