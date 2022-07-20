باسيل: هل في ذهن أحد ان يعتبر مطراناً عميلاً؟

بعد الضجة التي أثارتها قضية توقيف المطران موسى الحاج، غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على التويتر:

“صحيح أن القانون اللبناني يحرّم نقل الأموال من الأراضي المحتلة ويعتبره جرم، ولكن هل في ذهن أحد ان يعتبر مطراناً عميلاً لأنه يحاول مساعدة عائلات تمّ افقارها على يدّ منظومة سلبت اموال كل اللبنانيين؟”.

وأضاف: “وبأي خانة يوضع تهريب الزعماء-العملاء اموالهم الى الخارج وسرقة أموال المودعين وتعب عمرهم؟ وبأي خانة توضع حماية ومكافأة العقل المدبّر والحاكم لأكبر عملية سطو جماعي بتاريخ لبنان والبشرية؟”.