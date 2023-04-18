باسيل: هناك قوّة قاهرة لحضور الجلسة.. وشاركنا بهدف منع "الفراغ البلدي"

اعتبر رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل أن السبب الوحيد لحضور التيار جلسة مجلس النواب اليوم، “هو عدم مراكمة فراغ بلدي واختياري على الفراغ الرئاسي والحكومي”، قائلًا “منذ البداية نحن ضد التشريع الاعتيادي، ولكن إذا كان هناك قوة قاهرة وضرورة قصوى نحضر وهذا ما حصل”.

وقال: “شاركنا من باب المسؤولية وبهدف منع الفراغ في المواقع البلدية والاختيارية، فهذا الفراغ لا يمكن أن يُملأ عمليًا من خلال حلول القائمقام محل البلدية، كما أن المخاتير لا يمكن لأحد الحلول محلهم”.

وأضاف: “نحن كتيار وطني على استعداد للذهاب إلى الانتخابات وبدأنا بالترشيحات داخل التيار، لكن الحكومة ووزارة الداخلية هم على غير استعداد، والواضح أن وزير الداخلية يتحدث في الخارج أما في الداخل فيبقى صامتًا”.

هذا وقد أقرّ مجلس النواب خلال جلسته التشريعيّة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، اقتراح القانون الرامي إلى تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أقصاها سنة واحدة، وبالتالي لا انتخابات.