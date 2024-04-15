باسيل: وقت الإستثمار السياسي والمتاجرة بدم اللبنانيين قد انتهى

أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في “دقيقة مع جبران”، أنه “إذا كان النزوح السوري يشكل خطراً وجودياً ،فلا يعني ذلك أن جميع النازحين مجرمون”، لافتاً إلى “من يتباكون اليوم على هذا الملف”، معلنا انهم “هم من أوصلونا إلى هذه الحال بسكوتهم لا بل بقبولهم وتواطئهم”.

وشدد باسيل على “أن “التيار الوطني الحر” قدم سلسلة مشاريع عملية وعلى أن المطلوب ليس الإعتداء”، معدداً سلسلة من التدابير المطلوبة:

– ترحيل النازحين السوريين من السجون اللبنانية.

– ترحيل كل سوري يدخل الحدود من المعابر غير الشرعية أو دخل من معابر شرعية ومعه بطاقة نزوح.

– ترحيل كل عامل سوري مخالف لقانون العمل بقرار من وزير العمل.

– نزع صفة نازح ووقف مساعدة كل سوري غير مطابق لشروط النزوح.

– طرد البلديات من نطاقها لكل سوري مخالف للقوانين”.

وأكد باسيل ختاماً “أن وقت الإستثمار السياسي والمتاجرة بدم اللبنانيين قد انتهى وصار وقت العمل والجد”.