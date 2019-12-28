“باسيل” ووفده يكلفون الخزينة 12 ألف يورو “ترويقة غدا عشا” في روما

كلّف إفطار، في 30 تشرين الثاني 2018، على شرف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والوفد المرافق له وهم 18 شخصاً، في روما، 2100 يورو، وغداء بقيمة 3200 يورو. كما كلّف عشاء على شرف باسيل والوفد المرافق له وهم 24 شخصاً، 4890 يورو، في 29 تشرين الثاني 2018.

وكشفت صفحة “لبنان ينتفض” عن وثيقة نفقات التمثيل الإضافي لعام 2018 تبين فيه نفقات المآدب والحفلات.

وكلّفت الإكرامات لتسهيل الأمور اللوجستية 1500 يورو وتم دفع ضيافات متفرقة لرجال الأمن المرافقين للموكب بقيمة 310 يورو، في 29 تشرين الثاني 2018.

وفي عملية حسابية لمجموع المبلغ تصبح الفاتورة بقيمة 12 ألف يورو خلال 24 ساعة.

ولاقى هذا الخبر رواجاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اذ عبّر الرواد عن امتعاضهم، معتبرين أنه في الوقت الذي يموت فيه الشعب اللبناني من الجوع وعلى أبواب المستشفيات، هناك من يكبّد الدولة أموالاً طائلة على موائد فاخرة.