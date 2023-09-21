باسيل يبحث المستجدات مع سفير قطر.. ويتابع تداعيات أحداث عين الحلوة

استقبل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، السفير القطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناسبة تعيينه سفيرًا لدولة قطر في لبنان، حيث نقل السفير سعود تحيات أمير دولة قطر الأمير تميم بن آل ثاني ووزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لباسيل. وجرى التداول في المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية.

كما استقبل سفير الجزائر رشيد بلباقي، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه في بيروت. وجرى التأكيد على أهمية تطوير العلاقة بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

والتقى رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني باسل الحسن، بحضور النائب جيمي جبور، وتم عرض لعمل اللجنة منذ تسلم الحسن مهامها وشمل البحث مجمل الوضع الفلسطيني في لبنان لا سيما أحداث عين الحلوة وتداعياتها على الاستقرار الأمني والسياسي للبنان.