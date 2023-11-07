باسيل يبحث مع سفراء دول سبل "تجنّب الحرب" في لبنان

زار سفراء الدول السكندينافية، السويد آن ديسمور، فنلندا آن ميسكاتن، النروج مارتن باترفيك والدنمارك كريستوفر فيفكي ممثلًا دولته وبنيابته عن دولة إيسلندا أيضًا، رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل في مقر التيار العام في ميرنا الشالوحي.

كما زاره سفير سلوفاكيا ماريك فارغا، وسفير تشيكيا جيري دوليزيل بحضور نائب رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين كتيلي، والنائبين ندى بستاني وسيزار ابي خليل ومسؤول العلاقات الديبلوماسية بشير حداد، وبحثوا معه أوضاع لبنان والمنطقة في ضوء حرب غزة.

وتناول البحث سبل مساعدة لبنان لمواجهة التحديات وتجنّب الحرب، خصوصًا بالضغط على إسرائيل لتوقف اعتداءاتها التي أودت بحياة عدد من المدنيين الآمنين.

كما تم التطرق إلى أزمة النزوح السوري وتداعياتها الخطيرة على الوضع اللبناني، وشدد باسيل على ضرورة وقف كل إجراء من شأنه تثبيت النازحين والعمل على برمجة عودتهم الآمنة إلى بلادهم.