باسيل يتهم المنظومة بالعرقلة والمراوغة.. "لن نيأس"!

أكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن ملاحظات رئيس الجمهورية ميشال عون حول قانون رفع السرية المصرفية ضرورية ولازمة لشفافية أوسع ومحاسبة انجع، وبعضها يتماشى مع ملاحظات صندوق النقد الدولي الذي يعتبر القانون غير مطابقاً من دونها.

وتابع باسيل في تغريدات له عبر تويتر: “طالبنا بالمجلس النيابي عدم حذف المفعول الرجعي واللاحق للموظفين والسياسيين، ورؤساء الاحزاب والاعلام”.

وأضاف: “لكن المنظومة راحت تراوغ وتعرقل، كعادتها في إقرار القوانين الاصلاحية الانقاذية، كما فعلت بآخر جلسة للكابيتال كونترول وكما تفعل من زمان باستعادة الاموال وكشف الحسابات والاملاك. لن نيأس”.