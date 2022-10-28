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باسيل يحذر من بكركي: الله يستر ماذا يحضّرون في المستقبل!

منذ 48 دقيقة
جبران باسيل

جبران باسيل

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اعتبر رئيس  التيار الوطني الحر  النائب جبران باسيل، أن الأولوية المطلقة لانتخاب الرئيس، إلا أن البلد وللأسف بعد ايام سيدخل بالفراغ الرئاسي الذي يتعاطى معه الجميع كأمر واقع من دون ان يبذل أي احد الجهد للحوار والتفاهم.

وقال باسيل بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي: “هناك إرادة واضحة وأمر مخطط له مسبقا من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وبدعم من رئيس مجلس النواب نبيه بري والخارج وبعض المرجعيات لحصول الفراغ الحكومي ووضع اليد على المقام الاول في الجمهورية اللبنانية أي الرئاسة”.

وأشار إلى أن الخطر يتمثل بأن أحدهم يريد تحويل حكومة تصريف الأعمال الى حكومة أمر واقع لتحكم البلد وكل ساكت أو متفرّج يساهم بأخذ البلد الى الفوضى.

مضيفا: “الله يستر ماذا يحضّرون في المستقبل خصوصا لجهة قيام هذه الحكومة بمهام أبعد من تصريف الأعمال ومن واجباتي التنبيه لذلك”.

وشدد باسيل على أنه لا يمكن أن نقبل بحكومة فاقدة للشرعية ان تستلم الصلاحيات ضمن فراغ مفتوح وانا اعلم ان هناك من يدعم هذا الأمر ولكن أقول لهم “انتبهوا”.

واكد باسيل: “سنسعى في الأيام الباقية لتأمين أي نوع من التفاهم حول الرئاسة”.

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