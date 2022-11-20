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باسيل يدعو لتشجيع تصدير المنتجات الغذائية للربط بين لبنان والخارج

منذ ساعة واحدة
جبران باسيل

جبران باسيل (رويترز)

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شدّد رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، (الأحد 20-11-2022) خلال اللقاء في دير مار قبريانوس ويوستينا في كفيفان، على “أهمية دعم القطاع الزراعي الذي يثبتنا في ارضنا”.

وأضاف: “لدينا مجال تنافسي كبير جدًا من قطاعات أخرى يدخل فيه لبنان ويتميز فيه عن غيره، منطقة كمنطقة البترون تشهد تطورًا ملحوظا للقطاع السياحي خصوصا على مستوى السياحة الدينية، واليوم نستطيع أن نضيف عليها في الصناعة الغذائية، وهي جزء من السياحة”.

واعتبر باسيل أنَّ “الأهم اليوم هو تشجيع التصدير من خلال التعاون بين المنتجين والمفاتيح الكبرى في الخارج من سفراء وقناصل فخريين وملحقين اقتصاديين واللبنانيين الناجحين القادرين على تسويق المنتجات الغذائية في سبيل تعزيز التصدير، وهذا ما نحن بصدد التحضير له للربط بين لبنان والخارج ما يدخلنا في آفاق جديدة”.

من جهته، لفت المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود، إلى التعاون القائم بين الوزارات، وأكّد أنَّ “العمل على تعميمه في كل المناطق اللبنانية، لأن تجربة البترون كانت ناجحة من خلال مشاركة 11 قطاعًا، على أمل أن نجمع كل القطاعات ضمن إطار واحد وخطة واحدة في موضوع التصدير”.

وأشار إلى أنَّ “اليوم في البترون 10 خمارات نبيذ، ونحن بانتظار أن يرتفع العدد الى 15، ومعا سنعمل للبحث عن أسواق جديدة، واللافت اليوم أن كل الوزارات تستثمر في النبيذ، وهذا إنجاز بالاضافة الى تشجيع صناعة العرق وتصنيع التفاح والاسماك المجففة ومنتجات الحليب والمونة والمطبخ اللبناني والعسل الذي سيكون على لائحة التصدير”.

ودعا لحود “الجاليات اللبنانية الى تعزيز تسويق الانتاج اللبناني في سبيل تثبيت اهلنا في ارضنا من خلال ادخال العملة الصعبة في سبيل تحقيق استمرارية العجلة الاقتصادية، من هنا نداؤنا للانتشار اللبناني أننا بحاجة لدعمكم ولتسويق الانتاج اللبناني”.

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