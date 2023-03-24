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باسيل يدعو للعصيان إذا لم يُلغَ هذا القرار!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - مارس - 2023 11:39 مساءً
جبران باسيل

جبران باسيل

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دعا رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إلى عصيان قرار تغيير التوقيت في حال لم يتم التراجع عنه، مؤكداً أنهم في التيار الوطني الحر يرفضون التقسيم وسيتصدون لأي مشروع تخريبي.

وقال باسيل خلال العشاء السنوي التمويلي لـ”الوطني الحر”، مساء اليوم الجمعة، إن “السلطة التنفيذية ذابت بالسلطة التشريعية والسكوت لا يجوز والمسألة ليست طائفية إنما عجرفة وسنبقى صمّام أمان البلد والرافض لتقسيم لبنان”.

وحذّر، من “أي مغامرة تقسيم، فلا ينقصنا مغامرات مجرّبة، والمسيحيون ليسوا بحقل تجارب لمغامرات البعض في الداخل والخارج، وفي الوقت نفسه نرفض تأجيل تطبيق اللامركزية الموسّعة”.​

وأضاف باسيل في حديثه، “عهدهم يعطّل الدولة والقانون والدستور وما بيرضى إلا برئيس شريك معهم”.

واستذكر عهد الرئيس عون بالقول: “بدولار 5 و20 ألف اعتبروا العهد جهنم، بدولار 100 و مليون كيف رح يعتبروا عهدهم؟”.

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