باسيل يريد البيئة بدل الثلث المعطل؟

تضاربت المعلومات حول إعادة تدوير الحقائب التي يتم البحث بها، إذ في حين أكدت مصادر مطلعة لـ”الشرق الأوسط” أنه يتم البحث بها وهناك اتجاه لحلها، أكدت مصادر الحزب الاشتراكي ورئيس البرلمان نبيه بري، أنه لا علم لها بها.

ويتمحور التبديل، وفق المصادر، حول وزارات البيئة والصناعة والمهجرين والإعلام، وذلك بعد مطالبة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحصوله على البيئة التي كانت محسومة لـ”حركة أمل”، كتعويض عن عدم حصوله على الثلث المعطل. لكن النواب الدين التقوا بري أمس الأربعاء أكدوا أن هذا الموضوع لم يُطرح أصلاً.

المصدر الشرق الاوسط