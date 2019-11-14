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باسيل يريد حكومة بلا الحريري

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بعدما امل رئيس الجمهورية ميشال عون في إمكانية ولادة الحكومة خلال أيام نظراً لنتيجة المشاورات التي قام بها، يبدو ان تلك الآمال تبددت في ساعات الليل، اذ ان المراوحة سيدة الموقف ولا جديد طرأ على الملف الحكومي بسبب زحمة الطروحات.

وتشير معلومات ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري لا يزال متمسكاً بحكومة التكنوقراط لانها وحدها القادرة على انقاذ الوضع وانه قال كلمته الأخيرة واقفل الباب امام أي طرح آخر.

كما لفتت المعلومات الواردة إلى ان حزب الله يبحث عن بديل للحريري لترأس الحكومة المقبلة.

وبرز في الساعات الماضية طرح آخر تقدم به وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، وهو حكومة من دون الحريري تقوم القوى السياسية بتسمية وزرائها “الاختصاصيين”.

على الجهة الأخرى، قالت مصادر بيت الوسط ان “الحريري لن يغطي أي حكومة خارج إطار التكنوقراط ولن يضع يده بحكومة مختلطة او مطعمة”.

وأضافتالمصادر أن “المشاورات حول البديل مستمرة والحريري يريد ان يكون شريكاً بتسهيل الامور من خلال التوافق على شخصية مؤهلة لمواجهة تحديات المرحلة اقتصادياً ولكن عبر حكومة اختصاصيين”.

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