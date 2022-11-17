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باسيل يعرض على الفرنسيين مشروعًا يرتكز على 3 أسس

منذ 44 دقيقة
آخر تحديث: 17 - نوفمبر - 2022 9:06 صباحًا
النائب جبران باسيل

النائب جبران باسيل

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أشارت صحيفة اللواء إلى أنّ مصادر كشفت عن لقاء عقده رئيس التيار الوطني الحر “جبران باسيل” مع مستشار الرئيس الفرنسي “باتريك دوريل”، وتردد انه سيلتقي اليوم خلية الازمة الفرنسية المسؤوله عن الملف اللبناني، ويتناول الاوضاع في لبنان من مختلف جوانبها، وبالرغم من التكتم حول مادار فيه من نقاشات، تسربت معلومات بأن رئيس التيار الوطني الحر الذي لم يقابل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لوجوده خارج فرنسا، سيلتقي اعضاء من مجلس النواب والشيوخ الفرنسي، لمناقشة ما آلت اليه الأوضاع في لبنان، في ضوء تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويعرض عليهم مشروعًا متكاملًا لحل الازمة الناجمة عن الخلاف حول انتخاب الرئيس وماينجم عنها من مخاطر الفراغ الرئاسي على الاوضاع في لبنان.

واستنادا الى المصادر المذكورة، فإن مشروع باسيل، يتضمن سلة متكاملة، ترتكز على اسس ثلاثة، اولها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وثانيها، تشمل الاتفاق على الحكومة ،رئيسا وأعضاء، وثالثا، الالتزام بتطبيق الاصلاحات بمختلف القطاعات والادارات العامة، ويطلب ممن يلتقيهم بالمساعدة من خلال علاقات فرنسا لتسويق هذه المقترحات.

وختمت المصادر على ان زيارتي باسيل القطرية والفرنسيه، تتناول ايضًا عقد لقاءات مع مسؤولي شركة توتال الفرنسية التي ستتولى التنقيب عن النفط والغاز في المناطق التي شملها اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل مؤخرا.

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