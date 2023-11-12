الأحد 28 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 12 نوفمبر 2023 |
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باسيل يعلن موقفه الرسمي من التمديد لقائد الجيش.. "كل كلام آخر منسوب لي فهو كذب"

منذ 39 دقيقة
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل

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اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أن كل تمديد بالوظيفة العامة هو ضرب للقانون والدولة.

وفي مقطع فيديو نشره باسيل عبر منصة “إكس، أكد رفضه مبدأ التمديد لأي وظيفة عامة بغض النظر عن الأشخاص، وأضاف “مارسناه ضد نفسنا ولوحدنا عندما رفضنا لمرتين التمديد لمجلس النواب ورفضناه مع العماد قهوجي عام 2014 ورفضناه مع أقرب الأشخاص لنا، اللواء عباس إبراهيم والعميد سليلاتي، ومع رياض سلامة أمس ولهذا نرفضه الآن مع قائد الجيش الحالي، تعديل القانون للتمديد لشخص واحد هو غير شرعي ومعرض للإبطال من المجلس الدستوري لأنه يخالف مبدأ بديهيا وهو شمولية التشريع، إضافة الى أنه ليس من ضمن تشريع الضرورة لأن هناك حلولا أخرى متوفرة، إضافة الى أنه يضرب هيكلية المؤسسة ويظلم الضباط”.

وتوجه الى من أظهر فجأة حرصه على المؤسسة، قال: “كذبة” أن الجيش ينقسم إذا لم يتمدد لقائد الجيش، ولا تقف المساعدات لأنها للمؤسسة وليست للشخص، ولا شيء اسمه فراغ بالمؤسسات الأمنية لأن الحلول كثيرة ومتوفرة، وأول وأحسن الحلول هو تولي الضابط الأعلى رتبة، وهو مسيحي لمن استيقظ اليوم على حقوق المسيحيين، وهكذا حصل بالأمن العام وبقيادة الدرك وبغيرها، والأمر الثاني هو التكليف كما حصل بكل إدارات الدولة، ويمكن التكليف بالتوافق على الاسم، وثالث الحلول تعيين القائد مع المجلس العسكري عبر مراسيم جوالة موقعة من 24 وزير يقترحها وزير الدفاع بالتوافق، وكل الكلام عن طرح آخر لي هو كذب”.

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