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باسيل يقترح ثلاثة أسماء لرئاسة لبنان.. من هم؟

منذ 20 دقيقة
باسكال سليمان

باسكال سليمان

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في خطوة تهدف إلى دعم جهود تشكيل حكومة وانتخاب رئيس للبنان، قدّم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ثلاثة اقتراحات لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفقًا لمصادر مطلعة نقلتها جريدة “نداء الوطن”، فإن الأسماء المُقتَرَحة هي (جورج خوري، والياس البيسري، وزياد بارود).

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة لحل الأزمة السياسية في لبنان، حيث تعاني البلاد من شغور رئاسي وعدم تشكيل حكومة منذ فترة طويلة، حيث يسعى باسيل من خلال تقديم هذه الأسماء لتفعيل العملية السياسية وإيجاد توافقات تسهم في حلحلة الأزمة وتمكين البلاد من استعادة استقرارها السياسي والاقتصادي.

ومن المتوقع أن تثير هذه الاقتراحات مناقشات واسعة داخل الأطراف السياسية في لبنان، وقد تكون خطوة هامة نحو تحقيق توافقات تمهد الطريق لحل الأزمة الراهنة.

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