باسيل يكشف حقيقة اللقاء مع الرئيس بري.. "غير واقعي"

صدر عن مكتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل البيان الآتي:

“ان ما ورد بجريدة الاخبار من تفاصيل حول ترتيب اللقاء الذي حصل بين رئيس المجلس النيابي “نبيه بري” ورئيس التيار الوطني الحر النائب “جبران باسيل” والذي بقي بعيداً عن الإعلام غير دقيق وغير واقعي خصوصاً لناحية السّرد الذي حصل”.

ووفقاً للصحيفة فإن اللقاء جاء بمبادرة من السفيرة “فرح بري” كريمة الرئيس بري وقد وافق ورحّب بها الطرفان فيما بعد مع التأكيد في نفس الوقت على أهمية واستمرار التواصل بين جميع المرجعيات السياسية في البلاد من أجل إيصال لبنان إلى بر الأمان وإيجاد الحلول الوطنية لمسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ووضع لبنان على سكّة التعافي، وأضافت المعلومات بأنّ باسيل أعلمَ حزب الله مُسبقاً بتاريخ الزيارة وأهدافها بعكس ما حاولت بعض وسائل الإعلام إظهاره وترويجه لناحية استبعاد الحزب من النقاش والحل، وألّا اتّفاق أبداً مع بري بمعزل عن الحزب.