أخبار لبنان باسيل ينتقم في سبتمبر 20, 2019 مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن. إشتراك ورد في أسرار “النهار”، أنه” يتردد أنّ تحديد وزير الخارجية جبران باسيل مجلس الجنوب دون غيره من المؤسسات الواجب إلغاؤها، كان بمثابة ردّ على وزير بارز سبق ودعا الى إطلاق مناقصات دولية لاستيراد الفيول”. المزيد من الأخبار تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية فوق الناقورة لبنان اليوم: باريس تمتحن الحريري وعون يخذل حزب الله الدولار يشل محطات الوقود في لبنان.. وإغلاق للشركات رحلة عون إلى نيويورك… تواجه مطبّ حزب الله المصدر نداء الوطن مشاركة FacebookTwitterGoogle+WhatsAppالبريد الإلكترونيTelegramViberVK