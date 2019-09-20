باسيل ينتقم

ورد في أسرار “النهار”، أنه” يتردد أنّ تحديد وزير الخارجية جبران باسيل مجلس الجنوب دون غيره من المؤسسات الواجب إلغاؤها، كان بمثابة ردّ على وزير بارز سبق ودعا الى إطلاق مناقصات دولية لاستيراد الفيول”.

المصدر نداء الوطن