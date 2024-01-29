باسيل يُحذّر من وقف تمويل الأونروا: لبنان لن يدفع الثمن مرّةً أخرى

لفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، إلى أننا “نخشى أن يكون قرار حجب التمويل عن الـUNRWA مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وجعل التوطين أمرًا واقعًا في بلدان اللجوء”.

باسيل أضاف: “القرار يحرم الوكالة من غوث اللاجئين الفلسطينين وتداعياته الإنسانية كارثية. وفي حال أرادوا تعميم الحجب عن جميع نشاطات الوكالة في المنطقة، سيكون للقرار تداعيات سياسية كبيرة”.

وختم باسيل قائلًا: “لبنان لن يدفع الثمن مرّةً أخرى”.

نخشى ان يكون قرار حجب التمويل عن الUNRWA مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وجعل التوطين امر واقع ببلدان اللجوء. القرار يحرم الوكالة من غوث اللاجئين الفلسطينين وتداعياته الإنسانية كارثية. وفي حال أرادوا تعميم الحجب عن جميع نشاطات الوكالة في المنطقة، سيكون للقرار تداعيات سياسية… — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 29, 2024