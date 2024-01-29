الأثنين 17 رجب 1445 ﻫ - 29 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باسيل يُحذّر من وقف تمويل الأونروا: لبنان لن يدفع الثمن مرّةً أخرى

منذ ساعة واحدة
جبران باسيل

جبران باسيل

A A A
طباعة المقال

لفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، إلى أننا “نخشى أن يكون قرار حجب التمويل عن الـUNRWA مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وجعل التوطين أمرًا واقعًا في بلدان اللجوء”.

باسيل أضاف: “القرار يحرم الوكالة من غوث اللاجئين الفلسطينين وتداعياته الإنسانية كارثية. وفي حال أرادوا تعميم الحجب عن جميع نشاطات الوكالة في المنطقة، سيكون للقرار تداعيات سياسية كبيرة”.

وختم باسيل قائلًا: “لبنان لن يدفع الثمن مرّةً أخرى”.

    المزيد من أخبار لبنان

    كتلة "تجدد"
    "تجدد": موقف الراعي يُعبّر عن أغلبية لبنانية رافضة للحرب
    بري يتسلّم قطعَي حسابات 2001 و2002 من ديوان المحاسبة
    طقس لبنان
    تهويل من المنخفضات الجوية في لبنان.. ومصلحة الأبحاث العلمية توضح

    الأكثر قراءة

    عناصر من حماس
    غزة تحت النار
    نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
    الثلوج في لبنان
    بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
    مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
    دولة عربية حذرت حزب الله.. تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني