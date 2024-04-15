باسيل يُعلق على فوز مرشح التيار في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت

في تعليق له على فوز مرشح “التيار الوطني الحر” في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس، عبر النائب جبران باسيل عن فخره بالنتائج التي توضح أن “التيار الوطني الحر” ما زال قوة صامدة رغم الحملات التي تهدف لتشويه صورته وتشويه معنويات أعضائه.

وقال باسيل في منشور على “إكس” إن “التيار” يعبر عن وجدان الأوادم في لبنان، ويحمل قضايا وطنية شريف.

واعتبر أن وجود رموز نضالية جديرة بالثقة يعطي الضمانات للنجاح في المعركة الانتخابية.

وفي ختام تعليقه، قدم باسيل التهنئة لفادي حنا الذي فاز برئاسة نقابة المهندسين في بيروت ولشوقي فتفت الذي فاز برئاسة النقابة في طرابلس، مؤكدا دعم “التيار الوطني الحر” لهما في إعادة النقابات إلى المسار الصحيح.

وختم باسيل تعليقه بالتأكيد على استعداد “التيار الوطني الحر” للعمل مع الفائزين في النقابات لاستعادة هيبة ودور النقابات في خدمة المهندسين والعمل على تحقيق مطالبهم وتطلعاتهم المهنية والوطنية.