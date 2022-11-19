باسيل يُفشِل المساعي الجزائرية لحل أزمة الكهرباء.. إليكم السبب!

كشف الصحافي نضال السبع عن الاسباب الحقيقية التي حالت دون استفادة لبنان من مساعدة الحكومة الجزائرية في حل أزمة الكهرباء.

وغرد السبع عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“خلال زيارة الرئيس نجيب ميقاتي الاخيرة الى الجزائر، فاتح الرئيس ميقاتي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمدى استعداد الحكومة الجزائرية مساعدة لبنان بموضوع الكهرباء، فتم الاتفاق على عقد لقاء مباشر بين الوزير وليد فياض ونظيره الجزائري عرقاب محمد”.

وأضاف السبع: “خلال رحلة العودة في الطائرة، سال الرئيس نجيب ميقاتي الوزير وليد فياض، هل تم الاتفاق مع الوزير الجزائري على موضوع الكهرباء؟ فكان جواب الوزير فياض ان الامور تمام التمام، وانه اتفق مع وزير الطاقة الجزائري على شيء، ولكن خلال مشاركة الرئيس ميقاتي الاخيرة بقمة المناخ في شرم الشيخ، التقى مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واستفسر منه عن الاستعداد الجزائري لتوفير الكهرباء ، فكان جواب الرئيس الجزائري، ان الوزير وليد فياض ابلغ نظيره الجزائري ان لبنان ليس بحاجة الى الكهرباء.

وختم السبع بالقول: “يبدو واضحا ان الوزير جبران باسيل اوعز للوزير وليد فياض بعرقلة ملف الكهرباء، ومنع وصولها الى لبنان في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حتى لا يظهر تقصير وعيوب العهد، وعليه على اللبنانيين ان يتكيفوا مع فريق التعطيل العوني الذي لن يسمح بخروج لبنان من ازمته”.

خلال زيارة الرئيس #نجيب_ميقاتي الاخيرة الى #الجزائر ، فاتح الرئيس ميقاتي الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون ، بمدى استعداد الحكومة الجزائرية مساعدة #لبنان بموضوع الكهرباء ، فتم الاتفاق على عقد لقاء مباشر بين الوزير #وليد_فياض ونظيره الجزائري #عرقاب_محمد

4/1 — نضال السبع (@NidalSabeh) November 19, 2022