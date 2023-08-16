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باسيل: ١٠٩ سوريين دخلوا لبنان من قبرص.. "فينا نعرف من وافق وادخلهم" ؟

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 16 - أغسطس - 2023 9:44 صباحًا
جبران باسيل

جبران باسيل

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كتب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على منصة “اكس”: “دخل على لبنان ١٠٩ سوريين قادمين من قبرص بالرغم من عدم موافقة كل من رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والأمن العام. فينا نعرف مين وافق وادخلهم ؟! سؤال موجّه للخمس جهات اعلاه! نحنا عم نقتل حالنا لاعادة النازحين لسوريا، ونقاتل اوروبا والعالم كلّه كرمال العودة، وفي مين بيتجرّأ بوقاحة يعمل اتفاق مع دولة اوروبية لاعادة اعداد منهم للبنان !!!”

وأضاف باسيل: “ما حدا يخبّرنّا انه تم نقلهم للحدود السورية، لأن منعرف منيح قصّة آلاف السوريين المتسلّلين خلسة للبنان عبر معابر غير شرعية وكيف تتمّ اعادتهم للحدود من قبل القوى الامنية ومن ثمّ اعادة ادخالهم مجدداً من قبل شبكات التهريب، ومنسمع منيح عن الاموال الطائلة والسمسرة الحاصلة… هيدي جريمة بحق البلد، ومرتكبيها المسؤولين على امن البلد !”

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