باسيل: ما سمعناه من بري جيّد وإيجابي

حذّر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من “موجة نزوح سوري جديدة ونطالب بإقفال كامل للحدود وممنوع فتح المدرسة للنازحين السوريين قبل الظهر”.

وقال باسيل “إنني أنصح المسؤولين “ما يركضوا ورا مطلب إسرائيل” بمعالجة النقاط العالقة على الحدود البرية”، مشيرًا إلى أنّه “يجب أن يكون ثمن هذا الأمر فك السياسية الدولية التي تقضي بتوطين النازحين في لبنان”.

وأوضح باسيل أنّ “عنوان المرحلة المقبلة هو منع توطين النازحين واللاجئين في لبنان ولا شيء أهم من هذه القضية”، لافتًا في سياق آخر إلى أنه “مهما حاولوا إضعاف التيار الوطني الحر، فردة فعلنا ستكون أننا سنبقى أقوياء”.

وفي موضوع الإستحقاق الرئاسي، أشار إلى أن “كان شرطنا للمشاركة في الحوار أن يفضي الى توافق أو تنافس ديمقراطي وما سمعنا اليوم من رئيس المجلس جيّد وإيجابي واذا “كان هيك” انشاء لله سيكون لدينا رئيس بشهر أيلول”.