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باسيل: أي عمل مسلح انطلاقاً من لبنان هو اعتداء على السيادة الوطنية

منذ 40 دقيقة
جبران باسيل

جبران باسيل

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كتب رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “نرفض بالمطلق إعلان حركة حماس في لبنان تأسيس طلائع طوفان الأقصى ودعوتها الشّباب الفلسطيني إلى الالتحاق بها”.

وأضاف، “كما نعتبر أن أي عمل مسلح انطلاقاً من الأراضي اللبنانية هو اعتداء على السيادة الوطنية”.

وتابع باسيل، “نذكّر بما اتفق عليه اللبنانيون منذ الـ90 في الطائف بوجوب سحب السلاح من الفلسطينيين في المخيمات وخارجها وبما اجمعوا عليه من الغاء اتفاقية القاهرة التي شرّعت منذ 1969 العمل المسلح للفلسطينيين انطلاقاً من لبنان”.

وأردف، “لبنان صاحب حق يقوى “بمقاومته الوطنية” لإسرائيل دفاعاً عن نفسه، ويضعف بإقامة حماس لاند في الجنوب من جديد للهجوم على اسرائيل من اراضيه”.

وختم: “يجب أن يكون التاريخ قد علّمنا كيف لا نتحوّل لورقة مساومة في زمن الحروب عندما نستطيع ان نفرض شروطنا على الطاولة في زمن المفاوضات”.

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