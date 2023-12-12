العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في المنطقة بين باسيل والسفير المصري

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في المقر العام للتيار السفير المصري الجديد علاء موسى، في زيارة تعارفية لمناسبة تسلمه مهامه في لبنان. وتخلل اللقاء بحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى أوضاع المنطقة عموما، وحرب غزة وتداعياتها على لبنان خصوصا.

وتناول البحث الملفات الداخلية والدور الذي يمكن ان تلعبه مصر في هذا الإطار.

وفي سياق لقاءاته الديبلوماسية أيضا، استقبل باسيل السفيرة اليونانية الجديدة ديسبينا كوكولوبولو في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهامها في لبنان، وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وتطورات الوضع في المنطقة.

كذلك، التقى باسيل السفيرة الأرجنتينية ماريا ڤيرجينيا قنطار وعرض معها العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية الأخيرة.