باع غالونات بنزين في السوق السوداء وهذا ما حصل له !

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار متابعتها المستمرة لعمليات بيع المحروقات في السوق السوداء وملاحقة المتورطين في هذه العمليات، وبعد قيام أحد هؤلاء -ملقّب بـ “أبو العزّ”- بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُعلن من خلاله عن استعداده لبيع مادّة البنزين معبأة في غالونات سِعة 10 ليترات بمبلغ 150 ألف ليرة لبنانية، مستغلّاً حاجة المواطنين اليومية لهذه المادّة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته، ويدعى:

– م. د. (من مواليد عام ۱۹۹۹، فلسطيني)

بتاریخ 12-7-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في محلة البص – صور.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه ببيع مادة البنزين في السوق السوداء.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص