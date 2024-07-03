باقري: لبنان سيكون حتماً جحيماً بلا عودة للصهاينة

أفادت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، بأن المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري، قال في تصريح: “إن لبنان سيكون حتماً جحيماً بلا عودة للصهاينة. في لبنان، لعبت المقاومة، باعتبارها فاعلاً مؤثراً في المجال العملياتي والميداني والدبلوماسي، دوراً خلق الردع اللازم”.

وأضاف باقري: “إن زيارة ملك السعودية إلى إيران مدرجة على جدول أعمالنا وعلى جدول أعمال السعوديين. ويجب تشكيل حكومة جديدة لمواصلة النقاش”.

وتابع: “إن عناصر القوة والقدرة في الجمهورية الإسلامية من النّوع الذي لا يمكن أن يؤثر فيه قدوم وذهاب أي شخص في البلاد على سياساتنا الإستراتيجية”.