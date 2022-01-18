الثلاثاء 15 جمادى الآخرة 1443 ﻫ - 18 يناير 2022 |
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بالأرقام: إليكم التسعيرة الجديدة للدجاج

منذ 19 دقيقة
الدجاج

الدجاج

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أوضح رئيس نقابة مربّي وتجار الدواجن وليم بطرس أن أسعار الدجاج واكبت انخفاض سعر صرف الدولار، منذ بداية انخفاضه وتقريباً بالنسبة عينها.

وكشف في حديث إذاعي عن أن أسعار الفروج (تسليم مسالخ) توازي حوالي 48 الفاً للكلغ: سعر صدر الدجاج: 100 الف – سعر كلغ الاجنحة والافخاد: 37 الفاً.

وختم: نتمنى ان تبقى العملة ثابتة فنحن نتأثر بسعر الدولار، ونأمل حصول امور ايجابية تشجع الاستهلاك وتعيد للناس الثقة.

يذكر أن دولار السوق السوداء سجل انخفاضاً ملحوظاً في الأيام القليلة الماضية بعدما سجل أرقاماً قياسية وغير مسبوقة في تاريخه.

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