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بالأرقام.. إليكم سعر ووزن الخبز الأبيض في الأفران

10 - يونيو - 2021
الخبز

الخبز

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اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح حددت بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك بناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، واستنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى ارتفاع سعر صرف الدولار وسعر المحروقات.

وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، فنظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:

– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنها عن 975 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحدٍ أقصى.
ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 415 غرام بسعر 1750 ل.ل. كحدٍ أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنها عن 975 غرام بسعر 3000 ل.ل. كحدٍ أقصى.
ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 415 غرام بسعر 2000 ل.ل. كحدٍ أقصى.

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