بالأرقام ... إليكم عدد سكان لبنان والكثافة السكانية ومتوسط الأعمار

قدّرت شعبة السكان التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة عدد سكان لبنان بـ5.49 مليون نسمة في نهاية حزيران من العام 2022، مقارنة بـ5.59 مليون نسمة في نهاية حزيران 2021، و5.18 مليون نسمة في نهاية حزيران 2012.

أيضًا، أشارت أنه بلغت الكثافة السكانية 536.6 نسمة لكل كيلومتر مربع، وأن متوسط عمر اللبنانيين بلغ 28.5 سنة في نهاية حزيران من العام 2022 مقارنة ﺒ27.8 سنة في العام 2012. وأضافت أن الإناث يمثّلن 51.5% من إجمالي عدد السكان ويمثل الذكور 48.5% من إجمالي عدد السكان، مما سينتج عنه نسبة الجنس بين السكان إلى 94.2 ذكر لكل 100 أنثى في لبنان في نهاية حزيران 2022. وقد جاءت نتائج هذه الدراسة في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وذكرت الأمم المتحدة أنه كان هناك 81,179 مولودًا في العام 2022، وأنه أنجبت النساء بين اللواتي تتراوح أعمارهم بين اﻟ15 واﻟ19 سنة 4,737 طفلًا، أي 5.8% من إجمالي الولادات. أيضًا، قدّرت أنه بلغ معدل الخصوبة في لبنان 2.08 ولادة حية لكل أنثى، في حين بلغ متوسط سن الإنجاب عند النساء 29.4 سنة في العام 2022، دون تغيير عن العام 2012. وأضافت أن صافي نسبة التكاثر عند الإناث بلغ إنجاب طفلة واحدة على قيد الحياة لكل امرأة تِلد، وأنه بلغت النسبة الجندرية عند الولادة 105 ذكور لكل 100 أنثى في العام 2022.

علاوة على ذلك، سجل المسح 49,324 حالة وفاة في لبنان في العام 2022 تضمنت 25,311 حالة وفاة بين الذكور و24,013 حالة وفاة بين الإناث. أيضًا، قالت إن معدل الوفيات بلغ 8.9 حالة وفاة لكل 1,000 فرد في العام 2022 مقارنة بـ 4.1 حالة وفاة لكل 1,000 شخص في العام 2012. إضافة إلى ذلك، قالت إن متوسط العمر المتوقع عند الولادة في لبنان لكلا الجنسين بلغ 74.4 سنة في العام 2022، بينما بلغ متوسط العمر المتوقع في سن اﻟ15 60.1 سنة في العام الماضي. وأضافت أن متوسط العمر المتوقع عند سن اﻟ60 واﻟ80 بلغ 14.5 عامًا وست سنوات، على التوالي، في العام 2022.

في موازاة ذلك، أشارت إلى أن معدل وفيات الأطفال في لبنان في العام 2022 بلغ 6.2 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي، وأن 80,709 مولود حي بقي على قيد الحياة بعد بلوغ عام واحد من العمر، وأن هناك 7.2 حالة وفاة للأطفال اللذين عمرهم أقل من خمس سنوات لكل 1,000 مولود حي في العام الماضي. إضافة إلى ذلك، قالت إن معدل الوفيات في لبنان قبل سن الأربعين، أو عدد الوفيات دون سن اﻟ40 لكل 1,000 ولادة حية بلغ 26 حالة وفاة في العام 2022، مقارنة ﺒ23.5 حالة وفاة في العام 2012، في حين بلغ معدل الوفيات قبل سن اﻟ60 117.4 حالة وفاة في العام الماضي، مقارنة ﺒ79.8 حالة وفاة في العام 2012. وأضافت أنه بلغت معدلات الوفيات في الفئة العمرية بين سنّ اﻟ15 واﻟ50 وفي الفئة العمرية الممتدة من اﻟ15 إلى اﻟ60 سنة 41.2 حالة وفاة و109.3 حالة وفاة لكل 1,000 مولود حي، على التوالي، في العام 2022.

أخيرًا، أشارت الأمم المتحدة إلى أن صافي عدد المهاجرين إلى لبنان، والذي يقاس بعدد المهاجرين إلى الدولة مطروحًا منه عدد المهاجرين من البلاد، بلغ -160,237 شخصًا، وأن صافي معدل الهجرة بلغ -28.8 لكل 1,000 فرد في العام 2022.