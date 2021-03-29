بالأرقام.. إليكم مزاريب عجز الكهرباء التي بلغت 39 مليار دولار حتى اليوم

أقر مجلس النواب الذي عقد جلسته صباح اليوم الاثنين في قصر الأونيسكو، اقتراح القانون الرامي الى إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لعام 2021.

من جهته أشار مدير عام شركة “الدولية للمعلومات” جواد عدرا عبر حسابه على “تويتر” إلى أن هناك نحو 28 مليار $ دعما وسرقة في التيار الكهربائي.

وقال إن الدولية للمعلومات تقارب مشاكل لبنان بمنطق الأرقام. وتُطرح مسألة الكهرباء والمصارف في معارك سياسية غايتها رص الصفوف فلا تُوضح الأمور.

وأضاف أن “الفائدة أغرتنا فسكتنا وأغوانا الدعم وضعف الإدارة فكان الحلف الجهنمي بين السياسي والمواطن والمحتكر”.

ونشر جدولا عن مزاريب عجز الكهرباء في الثلاثين عاما، وقُدر العجز بحسب الجدول بـ39 مليار $.