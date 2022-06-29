بالأرقام.. إليكم نسبة إشغال الفنادق في بيروت والأسعار

أظهرت الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات والتدقيق إرنست آند يونغ EY عن القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط أن نسبة إشغال الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم في بيروت بلغت 40% في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، مقارنة بنسبة 29% في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021، وبنسبة 57.3% في 14 سوقاً عربيًا.

وسجّلت بيروت نسبة الإشغال اﻟرابعة الأدنى في المنطقة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 وكذلك في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021.

وبلغت نسبة إشغال الفنادق في بيروت 34.7% في كانون الثاني و43.8% في شباط، و55.7% في آذار، و25.8% في نيسان 2022، مقارنة ﺒ29.5% في كانون الثاني و17.1% في شباط، و33.7% في آذار، و34.6% في نيسان 2021. أيضا”، ارتفع معدل نسبة إشغال الفنادق في بيروت ﺒ11 نقطة مئوية في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022 من الفترة ذاتها في العام 2021. في المقارنة ارتفع معدل نسبة إشغال الفنادق في المنطقة العربية بـ15.8 نقطة مئوية في الفصل الأول من العام 2022. وقد جاءت نتائج هذه الدراسة في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وأشار التقرير إلى أن معدل سعر الليلة في فنادق بيروت بلغ 57.5 دولار أميركي في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، أي بانخفاض بنسبة 19.4% من 71.3 دولار أميركي في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021، ما يشكّل النسبة الأدنى في المنطقة.

وأشارت إرنست آند يونغ إلى أنها استندت في احتساب معدل سعر الليلة في فنادق بيروت على سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي الذي استخدمته الفنادق حين حجز العملاء للغرف. وقد أتى معدّل سعر الغرفة في بيروت أدنى من المعدّل في المنطقة الذي بلغ 167.3 دولار أميركي والذي ارتفع بقيمة 35.5 دولار أميركي، أو بنسبة 27% في الفترة ذاتها في العام 2021.

وبلغ معدل سعر الليلة في فنادق بيروت 69 دولار أميركي في كانون الثاني و66.7 دولار أميركي في شباط، و64.6 دولار أميركي في آذار، و72.3 دولار أميركي في نيسان 2022، مقارنة ﺒ73 دولار أميركي في كانون الثاني و81.8 دولار أميركي في شباط، و 72.5 دولار أميركي في آذار، و90.1 دولار أميركي في نيسان 2021.

فضلاً عن ذلك، بلغت الإيرادات الناتجة عن كل غرفة متوفّرة (RevPAR) في فنادق بيروت 23 دولار أميركي في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، مقارنة ﺒ20.7 دولار أميركي في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2021، ما يشكّل النسبة الأدنى في المنطقة. وأشارت إرنست آند يونغ أنها استخدمت الطريقة ذاتها في احتساب معدل سعر الليلة في فنادق بيروت لاحتساب اﻠRevPAR. وارتفعت الإيرادات الناتجة عن الغرف المتوفّرة في فنادق بيروت بنسبة 11.4% في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، وقد سجّلت بيروت بذلك نسبة الارتفاع اﻠ12 الأعلى للـRevPAR في المنطقة. وقد بلغت الإيرادات الناتجة عن كل غرفة متوفّرة (RevPAR) في فنادق بيروت 24 دولار أميركي في كانون الثاني و29.3 دولار أميركي في شباط، و36 دولار أميركي في آذار، و18.7 دولار أميركي في نيسان 2022، مقارنة ﺒ21 دولار أميركي في كانون الثاني و14 دولار أميركي في شباط، و24.4 دولار أميركي في آذار، و31.2 دولار أميركي في نيسان 2021.

وسجّلت المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية أعلى معدل إشغال فندقي في الشرق الأوسط (79.6%) في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022، في حين سجّلت دبي أعلى معدّل لسعر الغرفة (405.1 دولار أميركي)، وسجّلت مكّة المكرّمة أعلى إيرادات ناتجة عن كل غرفة متوفّرة (135.7 دولار أميركي) في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2022.