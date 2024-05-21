بالأرقام.. ارتفاع أسعار الاستهلاك في لبنان 1,74 % في نيسان

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر نيسان 2024 سجل ارتفاعا وقدره 1,74 % بالنسبة لشهر آذار 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن نيسان 2024 بلغ 59,67 %، بالنسبة لشهر نيسان من العام 2023.

أما التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر نيسان على صعيد المحافظات فقد سجل النسب الآتية:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,49 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,56 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2,57 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,11 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 2,47 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1,55 %

وأعلنت إدارة الإحصاء انه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على: www.cas.gov.lb