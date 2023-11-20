بالأرقام.. ارتفاع الاحتياطي في مصرف لبنان

أظهرت بيانات مصرف لبنان اليوم الإثنين، ارتفاعًا في احتياطه بالدولار بنحو 500 مليون دولار ليسجل 9 مليار دولار، بعدما كان نحو 8,5 مليار دولار في تموز الماضي.

وبحسب مصادر المركزي، تم تأمين هذه الدولارات من السوق ومن خلال التعاون مع الدولة لتعزيز ايراداتها.

ويعتبر المركزي هذه الخطوة التي تأتي في زمن الحرب والأزمات، أنها تعزز الاستقرار النقدي الموجود منذ الصيف الماضي.

إشارة إلى أن الخبراء يؤكدون أن هذه الخطوة غير مرتبطة أبداً بحل أزمة الودائع التي تتعدى الـ91 مليار دولار، والتي تتطلب البدء بالإصلاحات فورا.