بالأرقام.. ارتفاع “مقلق جداً” في معدلات الجرائم والسرقات في لبنان

لا تزال المؤشرات الأمنية من حوادث سرقة السيارات والسرقة وجرائم القتل تسجل ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 بينما تراجعت حالات الانتحار وحوادث السير.

سرقة السيارات: ارتفاع 129%

ارتفع صافي عدد السيارات المسروقة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيلول 2020 بنسبة 129% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. وفي مقارنة بين شهري أيلول 2019- 2020 سجلت ارتفاعاً بنسبة 177% وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 1.

جدول رقم 1: صافي عدد السيارات المسروقة خلال الأشهر الـ 9 من العامين 2019- 2020.

السرقة: ارتفاع 53%

سجلت حوادث السرقة ارتفاعاً خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 بنسبة بلغت 53.2%. وفي المقارنة بين شهري ايلول 2019- 2020 بلغت نسبة الارتفاع 93.8%. وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 2.

جدول رقم 2: حوادث السرقة خلال الأشهر الـ 9 من العامين 2019- 2020.

جرائم القتل: ارتفاع 100%

ارتفع عدد القتلى خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2020 بنسبة 100% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. وفي مقارنة ما بين شهري ايلول2019- 2020، بلغ الارتفاع نسبة 62.5% وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 3.

جدول رقم 3: حوادث القتل خلال الأشهر الـ 9 من العامين 2019- 2020.

الانتحار: تراجع 18.8%

تراجعت حوادث الانتحار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2020 مقارنة بالفترة ذاتها في العام 2019 بنسبة 18.8% وخلال شهري أيلول 2019- 2020 ارتفعت بنسبة 40%. وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 4.

جدول رقم 4: حوادث الانتحار خلال الأشهر الـ 9 من العامين 2019- 2020.

حوادث السير: تراجع نسبة 35.7%

تراجعت حوادث السير خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019 بنسبة 35.7% وتراجعت أعداد القتلى بنسبة 24.8% وأعداد الجرحى بنسبة35.5% وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم 5.

جدول رقم 5 حوادث السير والقتلى والجرحى الناتجة عنها خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العامين 2019- 2020.

المصدر في الجداول المذكورة أعلاه الشركة الدولية للمعلومات استناداً الى أرقام المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.