بالأرقام.. ارتفاع ملحوظ لمؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار

أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2024 سجل ارتفاعا وقدره 1,72 % بالنسبة لشهر شباط 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن آذار 2024 بلغ 70,36 % بالنسبة لشهر آذار من العام 2023.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر آذار على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,17 %

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,59 %

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2,81 %

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,28 %

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1,24 %

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0,81 %

وأعلنت إدارة الإحصاء انه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb .