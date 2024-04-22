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بالأرقام.. ارتفاع ملحوظ لمؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار

منذ 37 دقيقة
متجر للمواد الغذائية

متجر للمواد الغذائية

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أعلنت إدارة الإحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2024 سجل ارتفاعا وقدره 1,72 % بالنسبة لشهر شباط 2024، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر أسعار الاستهلاك عن آذار 2024 بلغ 70,36 % بالنسبة لشهر آذار من العام 2023.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر أسعار الاستهلاك عن شهر آذار على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,17 %
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 1,59 %
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 2,81 %
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 1,28 %
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 1,24 %
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0,81 %

وأعلنت إدارة الإحصاء انه يمكن الاطلاع على الرقم القياسي مفصلا لكل المحافظات على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb .

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