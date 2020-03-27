بالأرقام: التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا

جاء في التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد في مستشفى رفيق الحريري الجامعي:

-” وصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في المستشفى الى 72 حالة، من ضمنها 4 حالات نقلت من مستشفيات أخرى.

– تماثل 4 إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض، من بينها المريض الإيراني الجنسية الذي كان يعاني من وضع غير مستقر في السابق، وزوجته.

– بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية 27 حالة شفاء.

– وفاة مصاب بفيروس الكورونا في وحدة العناية الفائقة الخاصة بمرضى الكورونا.

– وضع المصابين بالكورونا مستقر ما عدا 3 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

لمعرفة عدد الاصابات على كافة الاراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.