الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالأرقام.. الحد الأدنى للأجور في لبنان بات من بين الأدنى عالمياً!

25 - فبراير - 2021
الدولار و الليرة اللبنانية

الدولار و الليرة اللبنانية

A A A
طباعة المقال

وزعت الدولية للمعلومات تقريرا تضمن مقارنة بين الحد الأدنى للأجور في لبنان وبين عدد من دول العالم، حيث انه مع تراجع سعر صرف الليرة أصبح الحد الادنى للاجور من بين الأدنى عالميا.

وجاء في التقرير:

في سبيل المقارنة بين الحد الأدنى للأجور في لبنان وبين عدد من دول العالم (بعضها مشابه لوضع لبنان وتكلفة المعيشة وبعضها الآخر أعلى أو أدنى) تبين لنا أن لبنان هو مرتبة متدنية (يأتي بعد بنغلادش)، فتونس وضعها مشابه للبنان يبلغ فيها الحد الأدنى 125 دولارا والأردن 311 دولارا. ونتبين في الجدول رقم 4 الحد الأدنى للأجور في عدد من الدول مقارنة بلبنان (مع الإقرار أن المقارنة مع بعض الدول ليست علمية لاختلاف في المعطيات الاقتصادية والاجتماعية).

لبنان وأفغانستان وسيري لانكا وأنغولا بين المجموعات الأكثر انخفاضا في الحد الأدنى للأجور، يليهم مجموعة غامبيا، اليمن، مالاوي، أثيوبيا أرتيريا والسودان.

ووزعت الدولية للمعلومات جدولا حمل الرقم 4: الحد الأدنى للأجور في عدد من الدول مقارنة مع الحد الأدنى في لبنان.

 

 

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولة تبيع المطاحن هبة الطحين العراقي
    أمين سر نقابة الافران: لتكليف الجيش مهمة الاشراف على عمل المطاحن
    بسام مولوي
    بعد انهيار مبنى في طرابلس.. مولوي يتحرك
    جعجع: هنيئاً لأهل القاع صمودهم الدائم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ثعبان
    العثور على ثعبان مخيف على شاطئ البحر في ولاية فلوريدا
    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟