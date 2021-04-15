السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالأرقام.. المؤشرات الأمنية في لبنان لا تبشر بخير!

15 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2021 6:02 مساءً
حادثة سرقة "تعبيرية"

حادثة سرقة "تعبيرية"

A A A
طباعة المقال

يبدو أن استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على مستوى الأمن المجتمعي، خاصة في غياب أي بادرة لحلول سياسية حقيقية تضع حداً للانهيار الحاصل.

وفي تقرير للدولية للمعلومات أشارت فيه إلى أنه وخلال الربع الأول من العام 2021 (أي أشهر كانون الثاني- شباط -آذار) سجلت المؤشرات الأمنية لا سيما القتل والسرقة ارتفاعاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020. في حين تراجعت حالات الانتحار وحوادث السير.

سرقة السيارات: ارتفاع بنسبة 8.8%

سجل سرقة السيارات ارتفاعاً في الربع الاول من العام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 بلغ نسبة 8.8% وفقاً للجدول التالي.

جرائم السرقة: ارتفاع بنسبة 162%

سجلت جرائم السرقة خلال الفترة المذكورة سابقا ارتفاعاً كبيراً بنسبة 162%. أي ان هناك 16 عملية سرقة يومياً.

جرائم القتل: ارتفاع بنسبة 2.4%

سجلت جرائم القتل شبه استقرار خلال الفترة المذكورة سابقا فزاد عدد جرائم القتل جريمة واحدة فقط أي زيادة بنسبة 2.4%.

حالات الانتحار: تراجع بنسبة 22%

بالرغم من الازمات الاقتصادية والمعيشية التي يعرفها لبنان كان لافتاً التراجع في حالات الانتحار والذي انخفض خلال الفترة المذكورة سابقا من 41 حالة إلى 32 حالة أي تراجع بنسبة 22%.

حوادث السير: تراجع بنسبة 2.2%

أدّت حالة الاقفال نتيجة الكورونا، والركود الاقتصادي وإغلاق المؤسسات إلى الحد من حركة السير التي انعكست تراجعاً في عدد حوادث السير، وتراجع في أعداد الجرحى مع ارتفاع بسيط في عدد القتلى.

جدول يبين حوادث السير والقتلى والجرحى الناتجة عنها خلال الربع الاول من العامين 2020-2021.

    المزيد من أخبار لبنان

    دورية تابعة لقوات اليونيفيل
    تأهب إسرائيلي.. 22 نقطة مرتبطة بحزب الله على طول الخط الأزرق
    الجيش اللبناني
    الجيش: استشهاد عسكري وإصابة آخر باشتباك مسلح مع مهربين
    هيئة الطوارئ المدنية
    هيئة الطوارئ المدنية: على القضاء تحديد مهل لتسريع كل ما يتعلق بالموقوفين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالصورة: لبناني طعن سلمان رشدي
    بالصور: لبناني طعن سلمان رشدي
    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    المحروقات
    استعدوا... أزمة محروقات جديدة في الأيام المقبلة؟