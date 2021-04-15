بالأرقام.. المؤشرات الأمنية في لبنان لا تبشر بخير!

يبدو أن استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، سيكون له تداعيات سلبية كبيرة على مستوى الأمن المجتمعي، خاصة في غياب أي بادرة لحلول سياسية حقيقية تضع حداً للانهيار الحاصل.

وفي تقرير للدولية للمعلومات أشارت فيه إلى أنه وخلال الربع الأول من العام 2021 (أي أشهر كانون الثاني- شباط -آذار) سجلت المؤشرات الأمنية لا سيما القتل والسرقة ارتفاعاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020. في حين تراجعت حالات الانتحار وحوادث السير.

سرقة السيارات: ارتفاع بنسبة 8.8%

سجل سرقة السيارات ارتفاعاً في الربع الاول من العام 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 بلغ نسبة 8.8% وفقاً للجدول التالي.

جرائم السرقة: ارتفاع بنسبة 162%

سجلت جرائم السرقة خلال الفترة المذكورة سابقا ارتفاعاً كبيراً بنسبة 162%. أي ان هناك 16 عملية سرقة يومياً.

جرائم القتل: ارتفاع بنسبة 2.4%

سجلت جرائم القتل شبه استقرار خلال الفترة المذكورة سابقا فزاد عدد جرائم القتل جريمة واحدة فقط أي زيادة بنسبة 2.4%.

حالات الانتحار: تراجع بنسبة 22%

بالرغم من الازمات الاقتصادية والمعيشية التي يعرفها لبنان كان لافتاً التراجع في حالات الانتحار والذي انخفض خلال الفترة المذكورة سابقا من 41 حالة إلى 32 حالة أي تراجع بنسبة 22%.

حوادث السير: تراجع بنسبة 2.2%

أدّت حالة الاقفال نتيجة الكورونا، والركود الاقتصادي وإغلاق المؤسسات إلى الحد من حركة السير التي انعكست تراجعاً في عدد حوادث السير، وتراجع في أعداد الجرحى مع ارتفاع بسيط في عدد القتلى.

جدول يبين حوادث السير والقتلى والجرحى الناتجة عنها خلال الربع الاول من العامين 2020-2021.