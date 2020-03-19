بالأرقام: تقرير غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث منذ 21 شباط حتى اليوم

أصدرت غرفة العمليات الوطنية لادارة الكوارث تقريرها اليومي ليوم الخميس 19 آذار، حول ​فيروس كورونا​ المستجد حيث أظهرت النتائج التالية:

“عدد المصابين بوباء ​الكورونا​ منذ 21 شباط 149 اصابة، الحالات الجديدة اليوم 16 حالة، الحالات التي تعافت من الوباء 3، الحالات الحرجة 4، الوفيات 4”.

وتعمل غرفة العمليات الوطنية على توحيد وتنسيق كافة الجهود الوطنية الرسمية والخاصة من أجل تحقيق أهداف “كالحد من انتشار الفيروس واحتوائه عبر تطبيق التداير الاحترازية، تخفيف الاحتكاك المباشر بين الناس وتعزيز عمليات التواصل الاجتماعي والتوعية لتعميم المعلومات الصحيحة، وبهدف تأمين استمرارية الخدمات ألاساسية على الصعيد الوطني، من خلال تحديد الخدمات ألاساسية ومتطلبات الصيانة، تشجيع العمل عن بعد، اتخاذ التدابير الاقتصادية والاجتماعية بالحد ألادنى المطلوب المرتبط بتطبيق القرارات”.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف أيضاً إلى “زيادة قدرات ​القطاع الصحي​ للاستجابة من خلال مسح الموارد المتوفرة والاحتياجات بشكل مستمر مقارنة مع المنحنى الوبائي، استقطاب التمويل والمساعدات التقنية وزيادة القدرة الا ستيعا بية للمستشفيات وإدارة الحالات”.