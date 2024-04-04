بالأرقام: حركة مطار بيروت إلى تراجع!

اتسمت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال الفصل الأوّل من العام الحالي 2024 بتراجع عدد الركاب المستخدمين لهذا المرفق الحيوي الهام بنسبة 7 في المئة عما كانت عليه في الفصل الأوّل من العام الماضي 2023, هذا بالإضافة الى انخفاض في عدد الرحلات الجوية من لبنان وإليه بحوالى 12 في المئة.

وكان الشهر الثالث من العام 2024 سجل تراجعاً في أعداد الركاب عبر المطار بنسبة 12,5 في المئة وبلغ 408 آلاف و625 راكباً مقابل 466 ألفاً و956 راكباً في آذار 2023.اذ تراجع عدد الوافدين إلى لبنان بنسبة 8,45 في المئة في آذار وبلغ 214 ألفاً و951 راكباً، كما تراجع عدد الركاب المغادرين بنسبة 16,47 في المئة وسجل 193 ألفاً و473 راكباً، وأيضاً سجل تراجع الرحلات الجوية بنسبة 10,67 في المئة.

وقد توزعت حركة المطار خلال الفصل الأول من العام 2024 على الشكل التالي:

المسافرون:

بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت منذ مطلع العام 2024 وحتى نهاية شهر آذار، مليون و272 ألفاً و625 راكباً (مقابل مليون و368 ألفاً و373 راكباً في الفصل الأوّل من 2023 اي بتراجع نسبته 7 في المئة), فقد تراجع عدد الوافدين الى لبنان بحوالي 4 في المئة وبلغ 620 ألفاً و 348 راكباً، كما تراجع عدد الركاب المغادرين بنسبة 9,6 في المئة وسجل 651 ألفاً و943 راكباً، أمّا التراجع الأكبر فكان في عدد ركاب الترانزيت الذي انخفض بنسبة 72 في المئة واقتصر على 334 راكباً.

الرحلات الجوية:

بلغ مجمع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال الفصل الأول من العام الحالي 10880 رحلة ( بتراجع نسبته 11,50 في المئة) حيث انخفض عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 11,52 في المئة وسجل 5436 رحلة،كما انخفض عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 11,49 في المئة وسجل 5444 رحلة.

يشار الى ان الأيام الأولى من شهر نيسان الجاري بدأت تشهد إرتفاعاً بعدد الوافدين الى لبنان تزامناً مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، كذلك كان الأسبوع الأخير من شهر آذار شهد إرتفاعاً بعدد الوافدين الى لبنان قبيل حلول عيد الفصح المجيد للذين يتبعون التقويم الغربي، وتبقى الآمال ان تشهد المرحلة المقبلة انفراجاً يسهم في اعادة تنشيط حركة السفر من والى لبنان.