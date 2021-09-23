بالأرقام.. ضحايا الهجرة غير الشرعية هرباً من جحيم لبنان

نشرت الدولية للمعلومات تقريراً يبين بالأرقام حوادث غرق المهاجرين الغير الشرعيين اللبنانيين الذين انطلقوا من لبنان أو من دول أخرى، وجاء في التقرير:

في مثل هذه الأيام (27 أيلول) من العام 2013 أعلنت السلطات الاندونيسية عن غرق قارب كان يقل نحو مائة من المهاجرين غير شرعيين معظمهم من الأردن ولبنان واليمن كانوا متوجهين الى أستراليا. وبلغ عدد اللبنانيين الذين غرقوا 27 ضحية.

هذه الحادثة تبرز اليوم بقوة في ضوء الازمة التي يمر بها لبنان وسعي مئات الاف اللبنانيين للهجرة من لبنان بحثاً عن فرصة حياة أفضل في ظل صعوبة الحصول على تأشيرة سفر أو هجرة سيعمد الآلاف الى الهجرة غير الشرعية مباشرة من لبنان أو عبر إحدى الدول التي يمكن للبنانيين الدخول اليها من دون تأشيرة سفر. (إندونيسيا-ماليزيا- تركيا- قبرص التركية).

وفي مراجعة للحوادث المماثلة فقد شهدت السنوات الماضية 5 حوادث أدت الى وفاة وغرق 51 شخصاً معظمهم من عكار وطرابلس. هذا، من دون ذكر الحالات التي أوقفها الجيش اللبناني أو السلطات في الدول التي وصل اليها المهاجرون الغير شرعيين من دون تعرضهم لحوادث الغرق والموت.

جدول يبين أبرز حوادث غرق المهاجرين الغير الشرعيين اللبنانيين الذين انطلقوا من لبنان أو من دول أخرى.